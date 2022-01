Kellmünz

vor 2 Min.

Kellmünzer Marktrat diskutiert über Parkplätze: Was Bauherren erwartet

Der Kellmünzer Marktgemeinderat hat den Stellplatzbedarf bei Umbau und Erweiterung von Bestandswohngebäuden neu definiert. Damit sollen auch beengte räumliche Gegebenheiten, wie sie an der Bahnhofsgaststätte vorherrschen, besser geregelt werden.

Plus In Kellmünz geht es um das Thema Parkplätze - und die Frage, wie viele davon Bauherren bei Umbauten an bestehenden Gebäuden künftig vorweisen müssen.

Von Armin Schmid

Der Marktgemeinderat Kellmünz hat seine Stellplatzsatzung angepasst. Das bedeutet Änderungen für Bauherren, die Bestandsgebäude umbauen und darin zum Beispiel zusätzlichen Wohnraum schaffen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

