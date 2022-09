Kleintransporter beschädigt einen Zaun

300 Euro Schaden: Ein nicht bekanntes Fahrzeug, womöglich ein Kleintransporter, hat in Kellmünz einen Zaun angefahren und dabei beschädigt.

Ein bislang Unbekannter hat in Kellmünz einen Zaun beschädigt. Laut Polizeibericht fuhr vermutlich ein Kleintransporter am Donnerstag zwischen 5.40 Uhr und 16.25 Uhr den Zaun in der Altwasserstraße an. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Da sich der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle entfernte, bittet die Polizei in Illertissen um Hinweise unter der Telefonnummer 07303/96510 abzugeben. (AZ)