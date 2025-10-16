Geld, Gülle und ein Friseur in Nöten: Neue Komödie sorgt für Wirbel in Kellmünz

Es geht um das „liebe Geld“. Wenn dabei spekulative Aktiengeschäfte und ambitionierte Erfinder zusammentreffen, der erhoffte Geldsegen eine Illusion bleibt, sodass kriminelle Energien freigesetzt werden, dann sind Turbulenzen programmiert. Und wenn die Theatergruppe des TSV Kellmünz ein solches Durcheinander auf die Bühne bringt, dann wird daraus ein Vergnügen. Witz und viele Lacher sind angesagt.

So wird es sein, wenn es auch heuer in der TSV-Halle wieder heißt „Vorhang auf“. „Der K(r)ampf um das liebe Geld“, heißt die diesjährige Komödie. Die neunköpfige Theatergruppe präsentiert dabei 120 Minuten lang kurzweilige Unterhaltung. Das Theaterstück aus der Feder von Beate Irmisch spielt dabei zunächst im Salon von Friseurmeister Olaf Trolle und seiner Schwester Thea. Die Kulisse hat dazu die passende Gestalt angenommen. Zu sehen ist ein Raum, salonmäßig ausgestattet mit Waschbecken und Hauben. Durch eine angedeutete Wand kann das Publikum aber auch in ein anderes Zimmer sehen. Hier wird die alte Pritsche später zu einem Ort des Geschehens werden.

Theatergruppe TSV Kellmünz bringt Komödie auf die Bühne

Leicht nun haben es Olaf und Thea mit ihrem Geschäft nicht. Moderne Friseur-Konkurrenz macht ihnen zu schaffen. Zudem hat sich Olaf verspekuliert. Mit mehreren tausend Euro ist der Friseurmeister, der auch eigene Gesichtswässerchen erfindet, dem Aktienspekulanten Schorsch Pellermann auf den Leim gegangen. Auf diese angeblichen Wertpapiere, bezeichnet als „Gülleaktien“, sind auch die Nachbarn hereingefallen. Sie alle wollen ihr Geld zurück und greifen zu Al-Capone-Methoden, sodass sie quasi bald noch tiefer in de „Gülle“ stecken. Bloß gut, dass es den cleveren Friseurgesellen Luigi gibt. Kann er sie da herausziehen?

Bei dem Theaterstück in drei Akten darf sich das Publikum auf Uwe Borowski in der Rolle des vifen Gesellen freuen. Eindrucksvoll verkörpern Elisabeth Groß und Werner Groß die Friseurgeschwister Trolle. Frank Hoher spielt den „Aktienschorsch“ und Lara Schad seine bessere Hälfte. Maximilian Funke und Monika Hepp überzeugen als hereingelegte Nachbarn, Roland Fischer als etwas verpeilter Postbote und Isabell Groß mischt als „Herrenköchin des Pfarrers“ ebenfalls bei dem amüsanten Durcheinander mit. Im „Untergrund“ agiert Svenja Funke als Souffleuse. Dies alles unter der bewährten Regie von Stephan Neuhäusler.

Karten und Termine Premiere ist am Samstag, 8. November, um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen finden am Samstag, 15. November, Freitag, 21. November und Samstag, 22. November, jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 16. November, um 14 Uhr, statt. Der Online-Kartenvorverkauf unter www.tsv-kellmuenz.de hat bereits begonnen.