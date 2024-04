Kellmünz

vor 43 Min.

Konzert in Kellmünz: Feurige Rhythmen und eisige Abenteuer

Plus Mit einem mitreißenden Gemeinschaftskonzert erneuern die Schützenkapelle Wallenhausen und der Musikverein Kellmünz nach mehr als 25 Jahren ihre Verbundenheit.

Von Armin Schmid

Zahlreiche musikalische Glanzlichter hat das Gemeinschaftskonzert der Schützenkapelle Wallenhausen und des Musikvereins Kellmünz in der Kellmünzer Sporthalle fürs Publikum bereit gehalten. Während sich die Schützenkapelle unter der Leitung von Stefanie Gröger mit vorwiegend spanischen Rhythmen gekonnt in Szene setzte, begeisterte die Kellmünzer Musikerschar mit emotionalen und imposanten Klangbildern sowie bestens intonierten, musikalischen Fantasiereisen.

Schon zu Beginn betonte Franz Josef Niebling, dass der Auftritt der Schützenkapelle in Kellmünz schon fast einer Premiere gleichkommt. Der Vorsitzende fügte an, dass das letzte musikalische Stelldichein auf dem Kellmünzer Marktplatz bereits im letzten Jahrtausend und damit vor mehr als 25 Jahren stattgefunden habe. So war es an der Zeit für eine Erneuerung der musikalischen Verbundenheit beider Musikkapellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen