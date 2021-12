Lehrpfad: Rund um den Kellmünzer See gibt es jetzt viel zu entdecken

Ein Natur- und Fischlehrpfad führt jetzt rund um den Kellmünzer See. Der Vorsitzende des Fischereivereins, Manfred Hecht (ganz rechts) an der 23. und letzten Infotafel des Lehrpfads, der als Rundgang an der Fischerhütte beginnt und auch endet. Neben ihm mit auf dem Bild sind einige der Helfer, nämlich Simon Vongerichten, Eugen Faber und Johannes Frank.

Foto: Zita Schmid