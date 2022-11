Lieferwagenfahrer rutscht von Bremse und verursacht Unfall

Ein Fahrer eines Lieferwagens tritt in Kellmünz wohl versehentlich aufs Gaspedal und fährt auf ein Auto auf. Zwei Personen werden dabei verletzt.

In Kellmünz hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet. Laut Polizeibericht fuhr eine 45-Jährige mit ihrem zehnjährigen Sohn und der achtjährigen Tochter um 13.15 Uhr auf der Marktstraße. An der Kreuzung musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Ein hinter ihr fahrender 65-Jähriger hielt mit seinem Lieferwagen zunächst an. Plötzlich rutschte er jedoch laut Polizei mit dem Fuß von der Bremse auf das Gaspedal, sodass sein Fahrzeug einen Satz nach vorne machte und das Auto der 45-Jährigen touchierte. Durch den Aufprall erlitten die Fahrerin und ihre Tochter leichte Verletzungen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Den Schaden am Auto schätzten die Beamten auf 2500 Euro, am Lieferwagen auf rund 8000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)