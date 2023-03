Mann flüchtet vor Polizisten, die ihn kontrollieren wollen

Ein 42-Jähriger hält sich am Bahnhof in Kellmünz auf. Beamten kommt er verdächtig vor. Als sie ihn kontrollieren wollen, rennt er weg. Später wird klar, warum er das tut.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am vergangenen Mittwochnachmittag am Kellmünzer Bahnhof Ermittlungen durchgeführt. Eine Person, die in der Nähe der Polizisten stand, verheilt sich verdächtig. Daraufhin sprachen ihn die Schleierfahnder an und wollten ihn kontrollieren. Der Mann flüchtete daraufhin, konnte aber im Rahmen einer sofort ausgelösten Fahndung aufgegriffen werden. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.

Mann hielt sich verbotenerweise in Kellmünz auf

Eine Überprüfung im Fahndungsbestand ergab, dass das Ausländeramt Horb den 42-Jährigen wegen mehrerer Verstöße gegen das Asylgesetz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben hatte. Zudem verstieß er gegen eine räumliche Beschränkung, da er sich nicht in dem ihm zugewiesenen Bezirk aufhielt. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen die räumliche Beschränkung ein. Sie setzten das Ausländeramt ebenfalls über den Vorfall in Kenntnis. (AZ)