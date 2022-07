Mehr Platz zum Spielen soll in Kellmünz entstehen

Lokal Ein Mehrgenerationenpark bei der Grundschule, neue Außenanlagen bei der Kita und ein Spielplatz im Altwasserbereich: In Kellmünz tut sich einiges.

Aus einer grünen Wiese bei der Kellmünzer Grundschule könnte ein neuer Treffpunkt in der Gemeinde werden. Eigentlich war an dieser Stelle ein reiner Spielplatz angedacht – jetzt steht die Idee eines Mehrgenerationenplatzes im Raum, die von Jung und Alt genutzt werden könnte. Im Marktgemeinderat wurden die ersten Ideen vorgestellt.