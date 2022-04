Mehrere Polizeieinsätze wegen Ruhestörung in Kellmünz

Mehrere betrunkene Personen feiern lautstark in Kellmünz. Polizisten wollen deshalb die Musikanlage sicherstellen, doch das gelingt ihnen nicht.

In der Nacht auf Samstag ist es in Kellmünz zu mehreren Polizeieinsätzen wegen Ruhestörung gekommen. Dem Polizeibericht zufolge drehte eine Gruppe von alkoholisierten Personen, die in einer „Baubude“ feierten, immer wieder ihre Musik laut auf. Die Beamten wollten deshalb die Musikanlage sicherstellen. Doch das war nicht möglich, da diese aufwendig in die „Baubude“ verbaut war, wie die Polizei weiter mitteilt. Den Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz. (AZ)