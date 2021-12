Schienenersatzverkehr zwischen Kellmünz und Memmingen

Wegen eines Notarzteinsatzes war die Bahnstrecke zwischen Memmingen und Kellmünz gesperrt. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Aufgrund eines Notarzteinsatzes auf der Strecke war der Abschnitt zwischen Memmingen und Kellmünz am frühen Freitagabend gesperrt. Die Bahn teilte gegen 17 Uhr mit, dass die Strecke gesperrt sei. Daher wenden die Züge aus Richtung Ulm vorzeitig in Kellmünz. Aus Richtung Kempten kommende Züge wenden vorzeitig in Memmingen. Dazwischen hat das Unternehmen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen der Firma Brandner eingerichtet. Diese verkehren zwischen Memmingen und Kellmünz.

Circa 30 Minuten später war der Notarzteinsatz nach Angaben des Konzerns beendet. Die Betriebslage stabilisiere sich wieder, so die Bahn. (AZ)