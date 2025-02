Mülltonne in Gartenhütte gerät in Brand

Zum „Brand einer Gartenhütte“ wurde die Feuerwehr Kellmünz am Freitagmittag kurz vor 12 Uhr in den Haldenweg alarmiert. Dort angekommen, stellte sich heraus, dass eine in der Hütte angestellte Mülltonne in Brand geraten war.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte nach Auskunft des zuständigen Kreisbrandmeisters ein Anwohner schon mithilfe eines Pulverlöschers die Flammen erstickt, sodass nur noch kontrolliert werden musste, dass keine weitere Gefahr mehr vorlag. Der Sachschaden dürfte sich somit innerhalb enger Grenzen bewegen. (wis)