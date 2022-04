Kellmünz, Neu-Ulm, Ulm

vor 48 Min.

Von der App bis zum Tracking-System: Digitalisierung verändert den Sport

Plus In vielen Bereichen des Alltags wurde während der Corona-Pandemie der Digitalisierungs-Turbo angeworfen. Wie sich Sportvereine in der Region für die Zukunft aufstellen.

Von Stephan Schöttl

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in Deutschland fraglos vorangetrieben. Bildschirmzeiten und Internetnutzung sind gestiegen. Viele Menschen arbeiten mittlerweile von zu Hause, Schülerinnen und Schüler erledigen Aufgaben auf dem Tablet, der Online-Handel hat hohe Wachstumsraten zu verzeichnen und Videokonferenzen ersetzen so manche Geschäftsreise. Es war ein regelrechter Digitalisierungsturbo, der da in vielen Bereichen des Lebens angeworfen wurde. Auch das klassische Vereinsleben hat sich geändert – vor allem im Breitensport.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen