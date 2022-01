Neue Räume: Die Marktbücherei Kellmünz ist umgezogen

Plus Bücher, Spiele und Zeitschriften können sich die Bürger von Kellmünz jetzt in einem neuen Domizil ausleihen. Das alte Gebäude bekommt eine neue Nutzung.

Für Leseratten und Bücherfreunde gibt es in Kellmünz eine neue Anlaufstelle: Die Kellmünzer Marktbücherei ist in die ehemaligen Räumlichkeiten der Schreinerei Müller umgezogen.