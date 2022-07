Neuer Anlauf für die Wohnbebauung am Seefeld in Kellmünz

Lokal Der Gemeinderat tut sich mit einer Entscheidung über die Wohnbebauung schwer. Jetzt hat der Grundstückseigentümer neue Pläne vorgestellt.

Neuer Anlauf für das Baugebiet „Am Seefeld“ in Kellmünz: Wieder gibt es eine Bauvoranfrage für das umstrittene Areal. Doch auch dieser Vorschlag stößt im Gemeinderat nicht auf ungeteilte Begeisterung.