Planungen für die Güterhalle Kellmünz nehmen noch kaum Fahrt auf

Plus Ein Nutzungskonzept für das Gebäude an der Bahnlinie gibt es schon. Doch bei den Kosten tun sich die Marktgemeinderäte noch schwer.

Die Sanierung und der Umbau der Kellmünzer Güterhalle ist ein Thema, mit dem sich der Kellmünzer Marktgemeinderat schon mehrmals auseinandergesetzt hat. Bislang kam der Umbau des Gebäudes, das die Marktgemeinde vor rund zehn Jahren erworben hat, aber nicht so recht vorwärts. Jetzt hat sich der Marktgemeinderat erneut mit dem Nutzungskonzept für das Gebäude befasst.