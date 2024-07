Kellmünzer Rennpiloten treten bei Tractor-Pulling-Meisterschaft an

Im Sportstadion in Breitenthal misst sich die Tractor-Pulling-Konkurrenz im Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Auch Starter aus dem Ausland sind dabei.

Am kommenden Wochenende, 6. und 7. Juli, trifft sich die deutsche Tractor-Pulling-Konkurrenz im Sportstadion in Breitenthal zu einem Rennlauf zur Deutschen Meisterschaft. Bis zu 9000 PS starke Renntraktoren sind am Start und werden den bis zu 29 Tonnen schweren Bremswagen über die 100 Meter lange Sandbahn ziehen.

Deutsche Tractor-Pulling-Meisterschaft in Breitenthal

Beginn ist am Samstag, 6. Juli, um 13 Uhr mit einem Lauf zur Deutschen Meisterschaft im Garden Pulling. Bis zu 45 Traktoren werden um Punkte und begehrte Pokalplätze kämpfen. Anschließend werden die Standardklassen (4,5 und sechs Tonnen sowie acht und zehn Tonnen), die Sport-Klassen und die Supersport-Klassen auf die Bahn kommen. Seit vielen Jahren sind die Allgäuer Pulling-Freunde Ausrichter und Organisatoren des größten Pulling-Wettbewerbs in Süddeutschland.

Am Sonntag, 7. Juli, stehen von 10.30 Uhr bis circa 17.30 Uhr die Läufe zur Deutschen Meisterschaft im Tractor Pulling an. Einlass ist ab 8.30 Uhr. Für insgesamt 13 Fahrzeugklassen sind mehr als 50 Traktoren gemeldet. Internationale Gaststarter aus Österreich und Luxemburg haben ihr Kommen ebenfalls zugesagt. Als Rennpiloten sind die beiden Kellmünzer Simon Popp und Markus Obermüller gesetzt. Money Pit I startet in der Freien Klasse bis 2,5 Tonnen. In der Freien Klasse bis 3,5 Tonnen treten die Lokalmatadoren vom Pulling Team Allgäu mit dem 5500 PS leistende Money Pit II an.