Staatsstraße zwischen Kellmünz und Pleß wird wegen Bauarbeiten gesperrt

Im September ist die direkte Verbindung von Kellmünz ins Unterallgäu voraussichtlich etwa zwei Wochen lang blockiert. Die Umleitung führt über Dettingen.

Auf dem Weg vom Süden des Landkreises Neu-Ulm in Richtung Memmingen müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer im September auf Umwege einstellen. Denn im Bereich der Staatsstraße 2031 werden Straßenbauarbeiten ausgeführt. Aus diesem Grund wird die wichtige Verbindung zwischen Kellmünz und Pleß vollständig gesperrt.

Die Bauarbeiten erstrecken sich laut Eva Büchele von der Pressestelle des Landratsamts Unterallgäu auf den Zeitraum von Montag, 4. September, bis voraussichtlich Freitag, 15. September. Die Baustelle wird im nördlichen Ortsbereich von Pleß eingerichtet. Grund für die Bauarbeiten ist die Verlegung von Stromkabeln im Bereich der Ortsdurchfahrt an der Ulmer Straße, also der Staatsstraße 2031, in Pleß.

Die Baustelle beeinträchtigt Pendler zwischen Illertissen und Memmingen

Da sich die Straßenbauarbeiten auch in den Bereich bis an den Bahnübergang am nördlichen Ortsausgang erstrecken, muss der Bahnübergang für den Straßenverkehr vollständig gesperrt werden. Das beeinträchtigt vor allem viele Pendlerinnen und Pendler, die in Richtung Memmingen oder Illertissen unterwegs sind und während der knapp zweiwöchigen Bauzeit eine längere Umleitung in Kauf nehmen müssen.

Die Umleitungsstrecke führt über das baden-württembergische Nachbarland. Der Verkehr der Staatsstraße 2031 wird bereits ab Kellmünz nach Dettingen umgeleitet und über Kirchdorf an der Iller und Fellheim wieder auf die Staatsstraße gelenkt. Der aus Richtung Osterberg und Weiler kommende Verkehr wird ebenfalls nach Kellmünz geleitet, um dann über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über Dettingen und Kirchdorf nach Fellheim zu gelangen.

