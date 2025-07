Als erster Gemeinderat macht Kellmünz Ernst. Auf einen Antrag von Teresa Bürzle hin will der Marktrat den Ausstieg aus der Rückübertragung der Müllentsorgung an den Kreis prüfen lassen. Eine Rück-Rückübertragung also, bevor diese überhaupt Realität wird.

