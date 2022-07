Rabiater Fahrradfahrer verletzt Seniorin und flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr in Kellmünz eine 65-Jährige an, die daraufhin stürzte. Danach stieß er ihren 70-jährigen Begleiter und flüchtete.

Ein rabiater Fahrradfahrer hat am Sonntagabend eine 65-Jährige in Kellmünz leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem 70-jährigen Begleiter gegen 18 Uhr auf dem Radweg vom südlichen Badesee in Richtung Steinweg unterwegs. Aus einem angrenzenden Waldweg kam ein bislang unbekannter Radfahrer, der die Frau touchierte. Die 65-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Rad entstand ein Schaden von 150 Euro.

Der 70-Jährige versuchte, den Unbekannten aufzuhalten

Der Unbekannte wollte nach der Kollision unvermittelt weiterfahren. Der 70-Jährige versuchte das zu verhindern und hielt ihn fest. Der Mann versetzte ihm daraufhin einen Stoß und flüchtete in Richtung der Seen. Der Senior blieb unverletzt. Nach Aussagen der Geschädigten ist der Täter männlich, etwa 45 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hat eine dicke Statur mit rundem Gesicht, osteuropäische Erscheinung. Er trug ein blaues T-Shirt, eine braune kurze Hose, schwarze Kunststoffschlappen und einen Fischerhut. Die Polizei Illertissen sucht im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens nach Hinweisen. Diese können unter Telefon 07303/96510 gemeldet werden. (AZ)