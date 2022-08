Ratten machen in Kellmünz Probleme

Lokal In einzelnen Ortsbereichen von Kellmünz sind vermehrt Ratten unterwegs. Was die Bürgerinnen und Bürger jetzt tun können.

In Kellmünz ist es zu einem Schädlingsbefall durch Ratten gekommen. Bei der Gemeindeverwaltung sind entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung auf das vermehrte Vorkommen der Nagetiere eingegangen. Bürgermeister Michael Obst betont, dass man die Situation ernst nehmen und auch umgehend handeln müsse. „Wir müssen mit vereinten Kräften gegen den Schädlingsbefall vorgehen", sagt er. Derzeit versuche man durch entsprechendes Monitoring herauszufinden, wo der Befall am schlimmsten ist.