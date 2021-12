Seniorinnen und Senioren in Kellmünz haben jetzt eine Vertraute

Plus Andrea Müller arbeitet seit Anfang Dezember in der Gemeinde Kellmünz für die Senioren. Ihren Arbeitsplatz sieht sie aber vor allem außerhalb des Rathauses.

In Kellmünz soll sie unter dem Begriff "Seniorenvertraute" ihrer Tätigkeit nachgehen. Ihre offizielle Bezeichnung ist aber "Quartiersmanagerin für den Bereich Senioren". Gemeint ist Andrea Müller. Seit Anfang Dezember hat sie ihren Arbeitsplatz im Kellmünzer Rathaus. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie, wie sie die neue Aufgabe sieht.