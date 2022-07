Kellmünz

06:30 Uhr

Sie bereitete in Hunderte Kinder in Kellmünz auf das Leben vor

Noch sitzt Inge Schmid mitten im Kindergartengeschehen. Doch für die Leiterin und langjährige Mitarbeiterin der gemeindlichen Kellmünzer Einrichtung rückt der Ruhestand in greifbare Nähe.

Lokal Die Kellmünzer Kita-Leiterin Inge Schmid geht in den Ruhestand - nach mehr als drei Jahrzehnten. Was sie in dieser Zeit alles erlebt hat.

Von Zita Schmid

Eigentlich hätte ihr Berufsweg ein anderer werden sollen. Doch sie wurde Erzieherin und prägte über mehrere Jahrzehnte hinweg den Kellmünzer Kindergarten. Nun steht für Inge Schmid der Ruhestand bevor - nach 36 Jahren. Eine lange Zeit, in der sich einiges verändert hat und manches auch gleich geblieben ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .