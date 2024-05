Kellmünz

06:00 Uhr

Stockschützen können dank neuer Anlage ganzjährig trainieren

Plus Der TSV Kellmünz nimmt am 8. Juni seine erneuerte Stocksportanlage in Betrieb. Mitglieder der Abteilung haben viel Arbeit in die Sanierung gesteckt.

Von Zita Schmid

Beim TSV Kellmünz ist wieder Feiern angesagt: Nachdem vor zwei Jahren die neue Sporthalle eingeweiht wurde, steht nun am 8. Juni die offizielle Inbetriebnahme der erneuerten Stocksportanlage an. Die Mitglieder der Eisstock-Abteilung können damit ganzjährig auf überdachten, neuen Bahnen trainieren. Neben der erfolgreichen Generalsanierung der Anlage wird an diesem Tag auch das 60-jährige Bestehen der Abteilung zelebriert.

„Es ist endlich soweit“, sagt Abteilungsleiter Florian Hempfer. Zur Freude mischt sich auch berechtigter Stolz. Nämlich darüber, dass die von ihm einst angestoßene Generalsanierung der Stocksportanlage mit vereinten Kräfte realisiert werden konnte. „Über 1500 ehrenamtliche Stunden hat unsere Abteilung hier gestemmt“, berichtet er. Die Arbeiten begannen im Oktober 2023 mit dem Abbruch der alten Stockbahnen. Diese Asphaltbahnen der in den 1970er-Jahren errichteten Anlage waren durch Alterung und Erosion in einem sehr schlechten Zustand. „Fundamente legen, Halle aufstellen, Bahnen anlegen und Außenanlage“, fasst Hempfer die nachfolgenden Tätigkeiten, die dann bis Ende April gedauert haben, zusammen. Manches davon hätten sie selbst bewerkstellig, bei anderen Arbeiten hätten sie die jeweilige Fachfirma unterstützt. „Sechs bis zehn Leute waren immer da“, berichtet er vom stetigen Einsatz der Mitglieder.

