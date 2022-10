Kellmünz

vor 16 Min.

Stromausfall: Das plant die Gemeinde Kellmünz für den Fall eines Blackouts

Plus Auch in Kellmünz beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Frage, was bei einem Blackout passieren kann. Für die Wasserversorgung muss jetzt eine Lösung her.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Was passiert bei einem großflächigen, längerfristigen Stomausfall in Kellmünz? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst. Bürgermeister Michael Obst erläuterte, dass es bei einem Blackout, einem länger anhaltenden Stromausfall, auch in der Marktgemeinde Kellmünz zu starken Einschränkungen für kommunale Einrichtungen kommen würde. Man wolle keine Panik verbreiten, so Obst, die Gemeinde sollte aber doch über Lösungsmöglichkeiten nachdenken, die im Ernstfall als Überbrückung dienen können.

