Studierende zeigen ihre Visionen für das Seefeld in Kellmünz

Plus Wie könnte aus dem Gebiet am Kellmünzer See ein innovatives Wohngebiet entstehen? Studentinnen und Studenten aus Würzburg präsentieren ihre Ideen.

Von Zita Schmid

Seit Jahren diskutiert Kellmünz darüber, wie eine Bebauung im "Seefeld" beim Kellmünzer Badesee aussehen soll. Würzburger Studentinnen und Studenten der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen haben im Zuge ihrer Semesterarbeit zusammen mit ihrem Professor Martin Schirmer Vorschläge erarbeitet und diese jetzt in Kellmünz präsentiert. Die vielen unterschiedlichen Lösungsentwürfe könnten "eine gute Grundlage für produktive Gespräche" sein, sagte der Professor am Ende der Veranstaltung im gut besetzten Schützenheim. Dabei sollte der "Glaube an die gute Sache" am Anfang stehen.

