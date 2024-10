Theatergruppe TSV Kellmünz präsentiert „Wer nicht wirbt, der stirbt“ – Vorverkauf startet

Sicher ist: Es wird turbulent. Wie kann es auch anders sein, wenn italienische „Amore“, auf Mafia-Kalkül trifft und das zwischen Silberhochzeitsreise, Werbeauftrag und serviert mit scharfer „Mafia Torte Peperoni“ und russischem „betrunkenem Obst“. Was für ein fröhliches Durcheinander hier in Gange ist, das zeigt die Theatergruppe des TSV Kellmünz in dem Stück „Wer nicht wirbt, der stirbt“ von Wolfgang Bräutigam. Premiere ist am 9. November in der TSV-Halle, der Vorverkauf beginnt am Montag, 14. Oktober.

