Tierischer Einsatz: Feuerwehr Kellmünz rettet Schwan

Wegen eines Schwans war in Kellmünz die Feuerwehr im Einsatz. Das Tier berührte wohl eine Stromleitung und konnte danach nicht mehr fliegen.

Tierischer Einsatz mit glücklichem Ausgang: Die Feuerwehr Kellmünz ist am Dienstagabend ausgerückt, um einen vermeintlich verletzten Schwan zu retten. Das Tier saß im Garten eines Wohnhauses an der Römerstraße und konnte offensichtlich nicht mehr fliegen. Allem Anschein nach war der Schwan zuvor im Flug gegen eine Stromleitung über dem Haus geflogen und hatte dort vermutlich zwei Drähte berührt, sodass es zu einem Kurzschluss kam. Jedenfalls war die Leitung gestört. Die Berührung des zweiten Drahtes war aber offensichtlich so geringfügig, dass der Wasservogel den Stromschlag überlebte.

Den Schwan transportierten die Einsatzkräfte mit einer Tierbox zu einem Tierarzt. Foto: Feuerwehr Kellmünz

Die Einsatzkräfte brachten ihn in einer Tierbox zu einem Tierarzt nach Illertissen. Dieser stellte nach der Untersuchung fest, dass der Vogel nicht verletzt war. So brachten ihn die Feuerwehrleute zum Stausee bei der Iller zwischen Kellmünz und Dettingen, der ständig von Schwänen besetzt ist. Bis dahin hatte sich der gefangene Schwan sichtlich erholt. Er verließ die Tierbox selbstständig und schwamm zu seinen Artgenossen hinaus, die ihn mit freudigem Geschnatter begrüßten. (wis)

