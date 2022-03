Trickbetrüger will bei Kellmünz Autofahrer täuschen

Ein 54-Jähriger gibt vor, ohne Benzin festzusitzen. Das kommt mehreren Zeugen merkwürdig vor. Die Polizei kann verhindern, dass ein Ehepaar auf den Mann hereinfällt.

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer haben am Samstag gegen 18:15 Uhr einen verdächtigen Mann an der Staatsstraße 2031 bemerkt. Im Bereich von verschiedenen Parkplätzen entlang der Straße hat er versucht, Autos anzuhalten. Die Motorhaube seines grauen Fords war geöffnet, sodass die Zeugen eine Fahrzeugpanne vermuteten.

Eine Polizeistreife traf den Mann auf Höhe der Abzweigung zur Staatsstraße 2017 an. Die Tankanzeige des Fords befand sich im Bereich der Reserve. Ein hilfsbereites Ehepaar hatte bereits angehalten und wollte dem vermeintlich in Not geratenen Mann mit dem Kauf von Benzin unterstützen. Bei einer Recherche stellte sich allerdings schnell heraus, dass der 54-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dieser Masche versucht hatte, an Bargeld zu kommen, so die Polizei.

Da er im aktuellen Fall bei dem Ehepaar noch nicht nach Geld gefragt hatte, wurde ihm nur ein Platzverweis erteilt. Obwohl der 54-Jährige zuvor angegeben hatte, nicht zu wissen, wo sich die nächstgelegene Tankstelle befindet, fuhr er dann zielgerichtet zu ebendieser. Mögliche Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der 07303/9651-0 melden. (AZ)