Kellmünz

18:00 Uhr

Feuer, Müll, laute Musik: Trotz klarer Regeln gibt es weiter Ärger am Badesee

Lokal Erst im April hat die Gemeinde nochmal deutlich gemacht, was am See möglich ist und was nicht. Trotzdem muss jetzt eine Security-Firma nach dem Rechten sehen.

Von Zita Schmid

Spätestens mit den hochsommerlichen Temperaturen diese Woche ist klar: Die Badezeit hat begonnen. Auch der Kellmünzer Baggersee ist für eine Erfrischung im kühlen Nass eine beliebte Anlaufstelle. Immer wieder gibt es hier aber auch Ärger: Badegäste klagen über rücksichtsloses Verhalten anderer. Und auch die Hinterlassenschaften mancher Besucher stören das Bild.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen