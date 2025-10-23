Wahlkrimi in Kellmünz: Bürgermeister Obst und sein Gegenkandidat

Überraschend ist die Nominierungsversammlung der Wählergemeinschaft Kellmünz verlaufen. Gemeinderat Valentin Funke stellte sich überraschend als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung. Es folgte ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen im Wettbewerb um die Nominierung des Kellmünzer Bürgermeisterkandidaten. Die kommunalpolitische Zukunft von Bürgermeister Michael Obst hing am seidenen Faden.

Letztlich wählten die 106 stimmberechtigten Bürger im Saal des Schützenheims Michael Obst mit knapper Mehrheit zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 6. März.

Die zwölf Kandidaten für die Marktratswahl im März 2026 für die Wählergemeinschaft Kellmünz stehen fest. Foto: Armin Schmid

„Für viele von Ihnen wird es eine Überraschung sein, mich hier als Bürgermeisterkandidat stehen zu sehen“, begann Valentin Funke seine Bewerbungsrede. Er habe lange überlegt, dass er vielleicht zu jung und zu ruhig für dieses Amt ist. Er sei aber zu dem Schluss gekommen, dass es eine Stärke sein kann, eine Gemeinde ruhig und sachlich zu führen. Der 29-Jährige hat eine Ausbildung beim Finanzamt in Memmingen absolviert und seit April als Kämmerer der VG Babenhausen tätig. Der Verwaltungsfachwirt sagte, dass er als parteiloser Kandidat antreten wolle. Seit 2020 ist der gebürtige Kellmünzer als Marktgemeinderat im Einsatz und seit 2023 als Vorsitzender der Waldgenossenschaft tätig. Politische Ambitionen habe er über das Bürgermeisteramt hinaus nicht. Er würde allenfalls für den Kreistag antreten.

Valentin Funke und Michael Obst liefern sich Schlagabtausch in Kellmünz

Valentin Funke teilte in seine Rede einige Seitenhiebe in Richtung des amtierenden Bürgermeisters Michael Obst aus. Er wolle Bürgermeister werden, weil es in der Gemeinde ein gutes Miteinander zwischen Gemeinderat und Bürgermeister brauche. Und weil er glaubt, dass man gemeinsam und mit respektvollem Umgang so viel mehr erreichen könne. Er wolle ein Bürgermeister sein, „der vor Ort ist, der sich kümmert und nicht zahlreichen Nebentätigkeiten nachgeht“. Sein Wunsch sei es, Verbesserungen für Kellmünz zu bewirken, „mit ehrlicher, bodenständiger und manchmal auch spröder und etwas langweiliger Politik, die nicht vergisst, dass der Bürger im Mittelpunkt steht“. Funke sprach davon, dass er die Wasserversorgung verbessern, wie auch das Kanalsystem und Straßen sanieren will. Gebühren und Steuern wolle er niedrig halten. Er sei auch gegen eine Anhebung der Grundsteuer. Sollte sich die finanzielle Lage der Kommunen weiter verschlechtern, werde sich das aber vielleicht nicht verhindern lassen.

Hinsichtlich künftiger Bebauung ginge es darum, gezielt innerörtliche Grundstücke anzukaufen, die Nachverdichtung anzukurbeln, Vorkaufsrechte zu schaffen und diese zu nutzen. Man brauche Wohnraum, aber nicht um jeden Preis. Das geplante Baugebiet am Seefeld sei sehr umstritten. Mit ihm als Bürgermeister werde es auf dem Gemeindegrundstück keine Bebauung in Richtung Norden, beziehungsweise in Richtung des Badesees geben. Dass man ihm nachsage, dass er nicht hinter dem Dorfladen steht, sei nicht richtig. Allen müsse aber bewusst sein, welche finanzielle Unterstützung der Gemeinde vertretbar ist. Wichtig sei, alle Anteile der Dorfladen Kellmünz UG in den Besitz der Gemeinde zu bekommen.

Bürgermeister Michael Obst konterte die Argumentationen des Mitbewerbers. Er betonte, dass die Gemeinde schuldenfrei sei – und das trotz der vielen Projekte, die in jüngster Vergangenheit umgesetzt worden seien. Die Entwicklung des Gewerbegebiets Kälberweide trage hinsichtlich der Gewerbesteuer erste Früchte. Kirchstraße, Römerstraße, Weiherstraße, die Bahnhofstraße und viele Straßen mehr wurden saniert, zählte Obst auf. Das Rathaus ist saniert und das Bahnhofsareal neugestaltet. Nun werde man auch einen Anbau an die Grundschule für die Ganztagsbetreuung in Angriff nehmen. „Wir leben mit im besten Kellmünz, das es je gab.“

Hinsichtlich der Gemeinderatsarbeit findet Obst, dass es die Aufgabe des Bürgermeisters sei, dem Gemeinderat die Richtung vorzugeben. Mit ständigem Ja-Sagen komme man da nicht weiter. Welche Wasserleitungen Funke verbessern will, fragt er sich. „Wir haben die meisten Straßen erneuert und sind durchsaniert.“ Ob man mit ruhiger und spröder Gemeindepolitik etwas erreichen kann, bezweifle er. Man müsse schon aus Kellmünz herausgehen, sich bemerkbar machen und intensiv engagieren, um Fördermittel an Land ziehen zu können, die ein Erfolgsprojekt wie die Dorferneuerung erst möglich machen. Ob Valentin Funke stolz darauf sein könne, dass er vom Kreiskassier der AfD, Thomas Obermüller, zur Nominierung vorgeschlagen wurde, wisse er nicht. Klar sei aber, dass im Gemeinderat und bei der Zusammenarbeit im Ratsgremium Grenzen gezogen wurden, die es vorher so nicht gegeben habe.

Knappe Entscheidung in Kellmünz gibt Michael Obst zu denken

Letztlich war es eine hauchdünne Mehrheit, die Michael Obst zum Bürgermeisterkandidaten der Wählergemeinschaft Kellmünz machte. Versammlungsleiter Hermann Stehle gab bekannt, dass 53 Stimmen auf Michael Obst entfallen sind und 52 Stimmen auf Valentin Funke, der erläuterte, dass er sich mit dem für ihn guten Ergebnis auch gut fühle. Er hätte sich nur ein für beide Seiten deutlicheres Wahlergebnis gewünscht.

Konkurrenz hatte Amtsinhaber Michael Obst bei der Nominierungsversammlung in Kellmünz. Foto: Armin Schmid

Michael Obst sagte, das knappe Ergebnis „geht nicht spurlos an mir vorbei“. Er werde zur Wahl antreten, um auch diejenigen Mitbürger, die gegen ihn gestimmt haben, die nächsten sechs Jahre von seiner Arbeit zu überzeugen. Insgesamt 20 Bürgerinnen und Bürger bewarben sich um einen der zwölf Gemeinderatssitze. Darunter die aktuellen Ratsmitglieder Teresa Bürzle, Manfred Funke, Maximilian Funke, Valentin Funke, Thomas Obermüller, Monika Kling, Helmut Rieder und Christian Kuhn. Nicht mehr zur Wahl stellen werden sich Christian Anders, Norbert Zucktriegel, Christian Saueressig und Dominik Papst. Unter den 20 Bewerbern waren nur vier Frauen. Die Kandidaten in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen: Teresa Bürzle, Valentin Funke, Manfred Funke, Maximilian Funke, Thomas Obermüller, Helmut Rieder, Monika Kling, Christian Kuhn, Florian Hempfer, Michael Fürst, Heiko Zucktriegel und Stefan Morath.