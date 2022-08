Unbekannte Person schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Geldbörse

In Kellmünz ist ein schwarzer Audi aufgebrochen worden. Der Täter entwendete einen Geldbeutel, der im Auto lag. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Kellmünz hat eine unbekannte Person ein Auto aufgebrochen. Dem Polizeibericht zufolge stand der Wagen am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr auf einem Parkplatz bei den Schrebergärten am Steinweg. Der Täter oder die Täterin schlug vermutlich mit einem Gegenstand die Scheibe der Fahrertüre des schwarzen Autos ein und entnahm einen Geldbeutel aus der Mittelkonsole. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)