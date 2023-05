Vor dem Start des Seniorenwohnens in Kellmünz müssen die Archäologen ran

Plus In der Kirchstraße weichen zwei alte Häuser dem seniorengerechten Wohnen. Darunter könnten noch römische Überreste schlummern.

Bevor im Kellmünzer Ortsmittelpunkt seniorengerechtes Wohnen entstehen kann, müssen zuerst die bestehenden Grundstücke auf dem Geländeareal zurückgebaut werden. Bürgermeister Michel Obst machte deutlich, dass die bestehenden Häuser in der Kirchstraße 3 und 7 zeitnah abgerissen werden müssten.

Mit Blick auf das seniorengerechte Wohnen "Am Kirchplatz" hat ein Architektenwettbewerb stattgefunden. Geplant sind nun drei einzeln stehende, große Häuser. Die Gebäude werden sich laut Bürgermeister durch die passende Kubatur sehr gut in die umliegende Wohnbebauung einfügen und über eine Tiefgarage unterirdisch miteinander verbunden sein. Einen intensiven Austausch gebe es derzeit mit dem Denkmalschutzamt. Der Baugrund liegt nämlich im Bereich des ehemaligen Römerkastells Caelius Mons. Dort, wo die künftigen Baugrundstücke liegen, habe es einen Wehrgraben gegeben, der das Kastell geschützt hat. Man müsse daher davon ausgehen, dass im Untergrund noch Reste der ehemals römischen Besiedelung vorhanden sind. Daher werde es erforderlich werden, dass archäologische Untersuchungen durchgeführt werden.