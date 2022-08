Warum derzeit keine Windräder bei Kellmünz gebaut werden können

Lokal Auf dem Höhenzug zwischen Altenstadt und Kellmünz waren Windräder geplant. Der Kellmünzer Bürgermeister nennt zwei Faktoren, die das Projekt verhindern.

Obwohl der Ausbau erneuerbarer Energien momentan von politischer Seite massiv gefordert wird, kommen einzelne Projekte trotz intensiver Bemühungen nicht richtig voran. So ist das auch mit einem Windenergievorhaben im Bereich von Kellmünz, dessen Umsetzung schon seit Jahren im Raum steht. Aktuell gibt es keine guten Nachrichten zu dem Projekt.