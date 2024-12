Weihnachtliche Stimmung bei den Kellmünzer Jungmusikern

Die Jungmusiker des Musikvereins Kellmünz haben in der vergangenen Woche mit gleich mehreren Aktionen die festliche Stimmung in der Region verbreitet. Am 30. November trafen sich die jungen Talente zu einem gemütlichen Plätzchenbacken im Pfarrhof, um gemeinsam in weihnachtliche Vorfreude zu kommen. Die leckeren Ergebnisse der Back-Aktion wurden nicht nur unter den Jungmusikern geteilt, sondern auch mit den aktiven Musikern bei der nächsten Probe genossen. Am selben Abend trugen die Jungmusiker zusammen mit den aktiven Musikern zur festlichen Atmosphäre des Kellmünzer Weihnachtsmarkts bei. Mit einer Reihe von stimmungsvollen Weihnachtsliedern verzauberten sie die Gäste und stimmten sie auf die bevorstehenden Feiertage ein. Und auch bei der Kellmünzer Waldweihnacht am 5. Dezember gaben die Jungmusiker ihre eingeprobten Weihnachtslieder zum Besten und sorgten damit für ein besinnliches Ambiente.

