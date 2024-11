Weihnachtsflohmarkt für den guten Zweck in Kellmünz

Am Samstag, 16. November, veranstaltet der Pfarrgemeinderat Kellmünz von 14 bis 16 Uhr einen Weihnachtsflohmarkt im Pfarrhof. „Ein Vorbeikommen lohnt sich“, so der Veranstalter. Denn unter den vielen winterlichen und weihnachtlichen Dekoartikeln sei so manches schöne Schnäppchen. Gegen eine freiwillige Spende können diese erworben werden.

Der Erlös des Flohmarkts kommt der Kartei der Not zugute. Zwischen Nikoläusen, Engeln, Sternen und Kugeln bietet der Flohmarkt auch Gelegenheit sich allmählich auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen. Mit süßen Snacks und warmen Getränken ist dabei für das leibliche Wohl gesorgt. Im Verkaufsangebot sind auch Weihnachtsplätzchen.