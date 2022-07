Kellmünz verzichtet wegen der hohen Kosten auf eine Verkehrsüberwachung

Lokal Ein Beitritt zur Kommunalen Verkehrsüberwachung kommt für die Gemeinde Kellmünz nicht infrage. Bürgermeister Obst und die Gemeinderäte fürchten die Kosten.

Eine kommunale Verkehrsüberwachung wird es in Kellmünz momentan nicht geben. Das hat der Marktgemeinderat beschlossen. Zuvor war das Für und Wider in der jüngsten Sitzung erwogen worden.