Zwei Männer stoppen Brandserie: Ehrung für Zivilcourage

Plus Innenminister Joachim Herrmann hat zwei Männern aus der Region geehrt. In einer mutigen Aktion haben sie 2021 den Kellmünzer "Bahndamm-Zündler" gestellt.

Von Rosaria Kilian

Es müssen spielfilmreife Minuten gewesen sein, die Robert Riedmüller und Markus Jessulat vor knapp zwei Jahren im Wald südlich von Kellmünz durchlebten. Sie waren mit ihren Ehepartnerinnen und zwei Hunden spazieren, als sie einen auffälligen Mann in der Nähe der Bahngleise entdeckten. In den vorangegangenen Wochen hatte es bei Kellmünz viermal großflächig gebrannt. Die Brände brachen alle am Bahndamm auf der Strecke zwischen Ulm und Memmingen aus. Deswegen wollte er sich den Mann mal genauer anschauen, berichtet Jessulat. "Der hat sich weggedreht mit dem Gesicht, als er mit dem Fahrrad an mir vorbei ist", führt Jessulat fort. Damit war er sich sicher: Das ist der gesuchte Zündler.

