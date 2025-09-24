Marktrat Kellmünz berät über neues Müllsystem

Das zentrale und einzige Thema einer Kellmünzer Marktgemeinderatssitzung ist die Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm. Die Sondersitzung findet am Montag, 29. September, ab 19 Uhr in der Kellmünzer Grundschule statt. Bürgermeister Michael Obst teilte auf Anfrage mit, dass die Rückübertragung der Müllabfuhr an den Landkreis nochmal umfassend beraten und der aktuelle Sachstand in die öffentliche Ratssitzung mit eingebracht werden soll. Anwesend sein wird demnach auch Thomas Moritz, Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Neu-Ulm, der auch die entsprechenden Informationen aus erster Hand einbringen kann und für Fragen und die Klärung von detaillierten Sachverhalten zur Verfügung steht. Im Mittelpunkt wird auch die Frage stehen, ob die personenbezogene Entsorgungsgebühr aufrechterhalten werden soll, oder ob man wieder zu einer behälterbezogenen Müllgebühr zurückkehren sollte. Aufgrund des zu erwartenden Zuhörerinteresses findet die Marktgemeinderatssitzung dieses Mal in der Aula der Grundschule statt. (sar)

