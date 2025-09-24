Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Kellmünzer Marktgemeinderat berät Rückübertragung der Müllabfuhr an Landkreis Neu-Ulm

Kellmünz

Marktrat Kellmünz berät über neues Müllsystem

Damit viele Bürgerinnen und Bürger dabei sein können, tagen die Räte am Montagabend in der Aula der Grundschule. Der AWB steht Rede und Antwort.
Von Armin Schmid
    • |
    • |
    • |
    Noch einmal geht es in der Ratssitzung in Kellmünz um die Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Landkreis Neu-Ulm.
    Noch einmal geht es in der Ratssitzung in Kellmünz um die Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Landkreis Neu-Ulm. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bildarchiv

    Das zentrale und einzige Thema einer Kellmünzer Marktgemeinderatssitzung ist die Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm. Die Sondersitzung findet am Montag, 29. September, ab 19 Uhr in der Kellmünzer Grundschule statt. Bürgermeister Michael Obst teilte auf Anfrage mit, dass die Rückübertragung der Müllabfuhr an den Landkreis nochmal umfassend beraten und der aktuelle Sachstand in die öffentliche Ratssitzung mit eingebracht werden soll. Anwesend sein wird demnach auch Thomas Moritz, Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Neu-Ulm, der auch die entsprechenden Informationen aus erster Hand einbringen kann und für Fragen und die Klärung von detaillierten Sachverhalten zur Verfügung steht. Im Mittelpunkt wird auch die Frage stehen, ob die personenbezogene Entsorgungsgebühr aufrechterhalten werden soll, oder ob man wieder zu einer behälterbezogenen Müllgebühr zurückkehren sollte. Aufgrund des zu erwartenden Zuhörerinteresses findet die Marktgemeinderatssitzung dieses Mal in der Aula der Grundschule statt.  (sar)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden