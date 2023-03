Aktuelle Statistik: Polizei in der Region hat alle vier Minuten einen neuen Fall

Plus 2022 hatte die Polizei wieder deutlich mehr zu tun. Dabei verlagert sich viel ins Digitale - und auch beim Alter von Tätern und Opfern gibt es eine Tendenz.

Die Corona-Verschnaufpause ist längst vorbei für die Polizei im Gebiet des Präsidiums Schwaben Süd-West, das auch für die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Unterallgäu zuständig ist. In vielen Bereichen gab es wieder deutlich mehr Fälle zu bearbeiten - auch wenn es tendenziell etwas weniger sind als vor der Pandemie. Mehr als 91.000 Notrufe gingen im Vorjahr bei der Polizeieinsatzzentrale ein, rechnerisch hatten die Polizisten damit alle vier Minuten einen Einsatz. Michael Haber, der oberste Verbrechensbekämpfer des Kemptener Polizeipräsidiums, sieht eine ganz klare Tendenz: "Die Kriminalität verlagert sich immer weiter vom öffentlichen in den digitalen Raum."