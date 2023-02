Eine Tüte voller Spuren: So arbeiten die Unfallfluchtfahnder der Polizei

Plus Im vergangenen Jahr sind 47 Menschen auf den Straßen in Südwestschwaben gestorben. Bei drei tödlichen Unfällen lieferten die Fahnder den entscheidenden Hinweis.

Ein verbeultes rotes Rennrad, ein einzelner Schuh auf der Fahrbahn, Splitter am Straßenrand: Die Bilder des Unfalls vom 8. September 2022 lassen erahnen, dass hier etwas Schlimmes passiert sein muss. Für Thomas Kopp, der Journalistinnen und Journalisten bei der Pressekonferenz in Kempten die Fotos erklärt, ist es die Dokumentation eines Fahndungserfolgs. Keine 24 Stunden, nachdem die Fotos nahe Bad Grönenbach entstanden sind, klickten auf einer Baustelle die Handschellen.