Bürgermeister ist Chef der Polizei-Einsatzzentrale: Ein Besuch vor Ort

Lokal Den Job des Bürgermeisters von Oberroth übt Willibold Graf ehrenamtlich aus. Im Hauptberuf ist er Polizeibeamter in einer wichtigen Position. Ein Besuch vor Ort.

Von Wilhelm Schmid

Wer oder was verbirgt sich hinter der Abkürzung "LEZ"? Die richtige Antwort auf diese Frage würde vermutlich in einem Fernsehquiz einen schönen Geldbetrag einbringen, aber Willibold Graf hat sie sofort parat: Der Erste Polizeihauptkommissar ist nämlich – abgesehen von seinem Ehrenamt als Bürgermeister von Oberroth und seinem Hobby als Klarinettist bei den Rothtalmusikanten – ein "LEZ". In seinem Hauptberuf trägt er die Funktionsbezeichnung "Leiter der Einsatzzentrale", und diese befindet sich im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten. Bei einem Besuch an seiner Arbeitsstelle stellt er unserer Redaktion seine Tätigkeit vor.

