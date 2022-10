Auf dieser Wiese können jetzt Häuser gebaut werden

Im Ortsteil Tafertshofen schließt die Gemeinde eine Baulücke. Die 1300 Quadratmeter große Fläche liegt am Riedmühlweg.

Die Außenbereichssatzung "Riedmühlweg Tafertshofen" wurde bei der Gemeinderatssitzung in Kettershausen mit einstimmigem Beschluss verabschiedet. Damit wird auf einer Wiese am Riedmühlweg in Tafertshofen eine Bebauung möglich.

Westlich und nördlich dieser rund 1300 Quadratmeter große Fläche stehen bereits Häuser. Als "Lückenfüller-Satzung" würden solche Außenbereichssatzungen auch bezeichnet, hatte Bürgermeister Markus Koneberg bei der Sitzung im Juni den Sachverhalt erklärt, als der entsprechende Aufstellungsbeschluss auf der Tagesordnung stand. Denn sie beträfen oft Streu- oder Splittersiedlungen mit eng abgegrenztem Bereich. Also Baulücken, um dort auf freien Grundstücken weitere Wohnhäuser und kleine Gewerbebauten zu ermöglichen.

Die Bürger haben keine Einwände gegen das Baugebiet in Tafertshofen

Inzwischen fanden die Auslegung und die Beteiligung von Behörden sowie Träger öffentlicher Belange statt. "Nichts Spektakuläres" sei von amtlicher Seite eingegangen, sagte der Bürgermeister, als nun die Abwägung und Auswertung der Stellungnahmen auf der Tagesordnung stand. Diese konnte deshalb schnell abgehandelt werden. Im Satzungstext wurden beispielsweise der Hinweis auf Luftwärmepumpen für den Immissionsschutz, die geltenden Abstandsregeln oder auch der Hinweis auf eine vorhandene Strom-Freileitung aufgenommen. Vonseiten der Bürgerschaft gingen keine Anregungen ein.