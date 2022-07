Kettershausen/Babenhausen

vor 18 Min.

Gemeinderat Kettershausen stimmt für mehr Kooperation der Feuerwehren

In der VG-Babenhausen ist eine Zweckvereinbarung angedacht, die das Feuerwehrwesen betrifft. Dieses Foto entstand bei einem großen Einsatz im Juli 2021 in Klosterbeuren.

Lokal Eine Zweckvereinbarung sieht vor, dass die freiwilligen Feuerwehren in den Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen intensiver zusammenarbeiten.

Von Zita Schmid

Es sei zwar ein sperriger Begriff in der Tagesordung, aber letztendlich eine "super Lösung": So hat der Kettershauser Bürgermeister Markus Koneberg in der jüngsten Gemeinderatssitzung die "Zweckvereinbarung über die Übertragung von Aufgaben der Feuerwehr im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit" beurteilt. Das Thema selbst sei im Ort sowie in den Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Babenhausen bereits mehrfach und eingehend diskutiert worden. Das Gremium in Kettershausen sprach sich ohne Gegenstimme für die Vereinbarung aus. Was bedeutet das konkret?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .