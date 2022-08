Bäckerei wird schließen: Kettershauser machen sich Sorgen um Nahversorgung

Lokal Zum Jahresende geben Albert Lang und seine Frau Renate den "Bäckerei-Frischemarkt Briller" in Kettershausen auf. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Frische Semmeln, Brezen oder Brot vom örtlichen Bäcker holen - das wird in Kettershausen wohl nur noch bis zum Jahresende möglich sein. Albert Lang, Bäcker und Inhaber des Geschäfts „Bäckerei-Frischemarkt Briller“, wird seinen Betrieb schließen. Einige Bürgerinnen und Bürger blicken deshalb mit Sorge auf die zukünftige Nahversorgung im Ort.