Kettershauser Musikkapelle begrüßt den Frühling mit vielseitigen Klängen

Frostige Temperaturen und strahlende Klänge: Im Babenhauser Schulzentrum zieht die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen alle Register ihres Könnens.

Draußen ließen frostige Temperaturen am Palmsonntag kaum an Frühling denken. Aber in der alten Aula des Babenhauser Schulzentrums war die kalendarisch bereits gestartete Jahreszeit spürbar. Mit ihrem Frühjahrskonzert versprühte die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen unter Leitung von Patrick Schuler klangliche Sonnenstrahlen in Tönen und Rhythmen. Beim akustischen Spaziergang durch eine fiktive Bilderausstellung durften die zahlreichen Besucherinnen und Besucher eine breite Palette an Impressionen und Stimmungen genießen.

Bereits zum Auftakt stellten sich die motivierten Musikerinnen und Musiker gekonnt einer Herausforderung: Im wuchtigen und effektvollen Konzertwerk "The Red Eagle" von Michael Geisler brachten sie eine Hommage an das Land Tirol und sein Wappentier, den roten Adler, effektvoll zum Klingen. Der Wechsel von strahlenden Blechbläserklängen und ruhigen Passagen wurde gekonnt gemeistert.

Patrick Schuler dirigiert Konzert der Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen

Dem aus den Originalnoten der kleinen Egerländer Besetzung stammenden Marsch "Blas' Musik in die Welt" folgte ein effektvoller Kontrast: Die Komposition "Lord Tullamore" von Carl Wittrock entführte in träumerisch schöne irische Landschaften. Und schon brachte das von Wolfgang Wössner arrangierte Medley "Bon Jovi – Rock Mix" mit beliebten Hits der amerikanischen Rockband mitreißenden Pep und Schwung in die Aula. Der von Helen Köhler und Manuel Bader mit gefühlvollem Gesang bereicherte Song "Ich wollte nie erwachsen sein" aus dem Musical "Tabaluga" erntete ebenfalls anerkennenden Applaus.

Auch im bekannten "Laridah Marsch" von Max Hempel sowie der "Isabel-Polka" von Berthold Schick verlangte Patrick Schuler von sämtlichen Registern spieltechnisches Können, rhythmische Präzision und klangliche Einheit. "Wir leben Blasmusik" heißt der Titel einer aus dem Repertoire der österreichischen Erfolgsgruppe Fegerländer stammenden Polka. Bei deren Interpretation konnte man die Motivation und Musizierfreude der Kapelle spüren.

Musikalische Vielfalt im Schulzentrum Babenhausen

Die von Alexandra Abler mit detaillierten Schilderungen eindrucksvoll moderierte akustische Reise durch den Frühling endete mit der imposanten Komposition "Eine letzte Runde" von Markus Nentwich. Auch hier zog das Blasorchester sämtliche Register seines Könnens – vom Auftakt im Egerländer Stil, über das Ohrwurm-Trio und einen sinfonischer Mittelteil bis hin zum effektvollen Grandioso. Natürlich durften die lange applaudierenden Zuhörerinnen und Zuhörer eine Zugabe hören: Mit "Kimm guat hoam" der österreichischen Mundartband "Die Seer" vermittelten Katharina Äbtle, Helen Köhler und Manuel Bader eine heimelige Stimmung, die nicht zum Heimgehen, sondern eher zum Bleiben anregte.