Bei Zaiertshofen ist ein Mobilfunkmast geplant

Plus Eine Firma will einen Mobilfunkmast bei Zaiertshofen errichten. Wie der Kettershauser Gemeinderat dieses Vorhaben beurteilt.

Auf einem Kettershauser Gemeindegrundstück nahe der Flurgrenze zu Seifertshofen soll ein Mobilfunkmast gebaut werden. Während einer Sitzung des Gemeinderats berichtete Bürgermeister Markus Koneberg von einem entsprechenden Freiflächen-Mietvertrag, durch den der Mieter, eine Firma namens ATC Germany Holdings, einen Funkmast für den Betrieb und Unterhalt von Funkstationen errichten will.