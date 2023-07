Kettershausen

Bei Zaiertshofen könnte eine Freiflächen-Solaranlage entstehen

Plus Auf der Fläche im Süden des Ortes könnte genug Strom für 450 Familien erzeugt werden. So sehen die Planungen dazu aus.

Von Zita Schmid

Bei Zaiertshofen könnte eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. So jedenfalls ist die Idee der Projektpartner Energy Heros GmbH und Solea AG. In der Sitzung des Gemeinderats Kettershausen stellt Philipp Thriene, zuständiger Gebietsleiter von Energy Heros, das Projektkonzept vor.

Geplant ist die Anlage auf der Flurnummer 263 südlich des Ortsteils Zaiertshofen. Auf der Anlage mit einem Geltungsbereich von 2,3 Hektar wird mit einer Stromleistung von 1,9 Megawatt pro Jahr gerechnet. Laut Thriene so viel grüner Strom, wie 450 dreiköpfige Familien im Jahr verbrauchen. Bereits in 500 Metern Entfernung gäbe es eine Einspeisemöglichkeit ins Stromnetz. Die Luftlinie bis zur Wohnbebauung in Zaiertshofen wird mit rund 450 Meter angegeben. Von Zaiertshofen aus sei die Freiflächenanlage kaum einsehbar, so Thriene.

