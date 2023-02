Blackout-Vorsorge: In Kettershausen wird eine Arbeitsgruppe gebildet

Plus Bei einem Blackout wäre der Bürgermeister erster Einsatzleiter. In Kettershausen befasst sich eine Arbeitsgruppe mit der Thematik. Auch die Feuerwehr macht mit.

Ein Blackout ist ein überregionaler, lang andauernder Ausfall von Strom und Infrastruktur. Welche Vorkehrungen für dieses Szenario getroffen werden sollen, darüber diskutierte der Kettershauser Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung.