Das Kettershauser Ferienprogramm bietet viel Abwechslung

Die Gemeinde Kettershausen hat sich fürs Ferienprogramm eine Menge spannender Aktivitäten ausgedacht. Die Anmeldefrist geht noch bis Mittwoch.

Von Kanufahrt bis Hexenfest: Bei den Kindern in Kettershausen dürfte in den Sommerferien keine Langeweile aufkommen, denn die Gemeinde hat für die Buben und Mädchen ein umfangreiches und abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammengestellt. "Wir sind stolz, dass die Einwohner und Vereine unserer Gemeinde sich so viel für euch überlegt und ausgedacht haben", steht auf dem dazugehörigen Flyer, in dem Bürgermeister Markus Koneberg sowie die Jugendbeauftragten der Gemeinde, Julia Faulhaber und Susanne Rieder, zu den Aktivitäten einladen.

Das sind die Termine der insgesamt 22 Veranstaltungen:

Dienstag, 2. August, 15 bis 17 Uhr, Geschicklichkeitsparcours im Wald.

Donnerstag, 4. August, 10 bis 16 Uhr, Ernährungsführerschein.

Freitag, 5. August, 14.30 bis 16.30 Uhr, Wobbelturnen für Kids.

Samstag, 6. August, 10 bis 13 Uhr, Schnitzeljagd.

Samstag, 6. August, 15 bis 18 Uhr, "Mit Kübelspritze, Helm und guter Laune".

Dienstag, 9. August, 9 bis 12 Uhr, Sport , Spiel und gute Laune.

, Spiel und gute Laune. Mittwoch, 10. August, 13 bis 16 Uhr, "Ein seilstarker Nachmittag im Wald".

Freitag, 12. August, 14 Uhr, "Kirchliche Schnitzeljagd" mit Kirchturmbesichtigung.

Sonntag, 14. August, 14 bis 18 Uhr, Spiel und Spaß mit Feuerwehrtechnik.

Mittwoch, 17. August, 14 bis 17 Uhr, "Lustiges Hexenfest im Wald".

im Wald". Donnerstag, 18. August, 14.30 bis 17 Uhr, Erlebnistag auf dem Bauernhof.

Freitag, 19. August, 9 bis 18 Uhr, Kanufahrt auf der Iller.

auf der Iller. Montag, 22. August, 15 bis 17 Uhr, Geschicklichkeitsparcours im Wald.

Dienstag, 23. August, 11 bis 12 Uhr, Kistenklopfen - Trommeln auf der Cajon.

Donnerstag, 25. August, 9.30 bis 14 Uhr, Walderlebnistag.

Samstag, 27. August, 9 bis 11.30 Uhr, "Musikalische Spurensuche im Wald".

Sonntag, 28. August, 15.30 bis 19.30 Uhr, Erlebnisradtour nach Breitenthal .

. Mittwoch, 31. August, 9.30 bis 11.30 Uhr, "Sukkulenten-Landschaften" gestalten.

Freitag, 2. September, 14 bis 16 Uhr, Kräutersammeln.

Samstag, 3. September, 10 bis 12 Uhr sowie 12.15 bis 14.14 Uhr, Schießen mit Pfeil und Bogen.

Montag, 5. September, 9 bis 10.30 Uhr, Windlicht basteln.

Freitag, 9. September, 10 bis 12 Uhr, Tennis , Tennis , Tennis !

Die Anmeldung zu den Ferienprogrammpunkten kann noch bis Mittwoch, 27. Juli, persönlich, telefonisch unter 08333/8665 oder per Mail an info@kettershausen.de erfolgen. (zisc)