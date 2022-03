Kettershausen

vor 51 Min.

Der Deutsche Baumkönig greift in Kettershausen zum Spaten

Bei der Pflanzaktion in Kettershausen packten sie alle mit an (von links): Christine Vogginger, Rainer Nützel, Nikolaus Fröhlich, Bernadette Brem und Markus Koneberg.

Plus Nikolaus Fröhlich ist der erste Mann in diesem Amt. Was dem royalen Besuch in Kettershausen wichtig ist und warum hier Rotbuchen gepflanzt wurden.

Von Zita Schmid

Die 50 kleine Rotbuchen waren gepflanzt. „Jetzt brauchen sie nur noch Feuchtigkeit“, sagte Andreas Schäfer. Von der Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen ist er als Förster im Kettershauser Gemeindewald tätig. Dort startete der Verein Pro Nah am Montagnachmittag und damit passend zum „Tag des Waldes“ eine Pflanzaktion. Mit dem Deutschen Baumkönig 2022, Nikolaus Fröhlich, war auch ein „adliger“ Besucher unter den Baumexperten und Gästen. Und er griff selbst zum Spaten.

